  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. PLN

pln
PLN - Poľský zlotý

Poľský zlotý je mena Poľsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Poľský zlotý je kurz PLN na USD. Kód meny pre Zlotých je PLN a symbol meny je zł. Nižšie nájdete kurzy Poľský zlotý a prevodník mien.

Vyberte menu

pln
PLNPoľský zlotý

Štatistiky Poľský zlotý

NázovPoľský zlotý
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Grosze/Groszey
Symbol menšej jednotkygr
Najlepšia konverzia PLNPLN na USD
Najlepší graf PLNGraf PLN na USD

Profil Poľský zlotý

MinceČasto používané: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
BankovkyČasto používané: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
Centrálna bankaNárodná banka Poľska
Používatelia
Poľsko

Prečo vás zaujíma PLN?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre PLNZískať kurzy PLN do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene PLN pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17715
GBP / EUR1.14635
USD / JPY156.571
GBP / USD1.34943
USD / CHF0.789785
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.671030

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%