PLN - Poľský zlotý
Poľský zlotý je mena Poľsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Poľský zlotý je kurz PLN na USD. Kód meny pre Zlotých je PLN a symbol meny je zł. Nižšie nájdete kurzy Poľský zlotý a prevodník mien.
Štatistiky Poľský zlotý
|Názov
|Poľský zlotý
|Symbol
|zł
|Menšia jednotka
|1/100 = Grosze/Groszey
|Symbol menšej jednotky
|gr
|Najlepšia konverzia PLN
|PLN na USD
|Najlepší graf PLN
|Graf PLN na USD
Profil Poľský zlotý
|Mince
|Často používané: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
|Bankovky
|Často používané: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
|Centrálna banka
|Národná banka Poľska
|Používatelia
Poľsko
Prečo vás zaujíma PLN?
