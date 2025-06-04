  1. Domov
EEK - Estónska koruna

Estónska koruna je mena Estónia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Estónska koruna je kurz EEK na USD. Kód meny pre Krooni je EEK a symbol meny je kr. Nižšie nájdete kurzy Estónska koruna a prevodník mien.

Upozornenie: Od 15. januára 2011 nie je estónska kroon už zákonným platidlom.

EEKEstónska koruna (zastarané)
EEK bola nahradená eurom pri pevnom konverznom kurze 1 EUR = 15,6466 EEK. Estónske bankovky môžu byť vymenené v Banke Estónska v neobmedzených množstvách na neobmedzený čas. Pre viac informácií navštívte ECB: Estónia 2011.

Štatistiky Estónska koruna

NázovEstónska koruna
Symbolkr
Menšia jednotka
Symbol menšej jednotky
Najlepšia konverzia EEKEEK na USD
Najlepší graf EEKGraf EEK na USD

Profil Estónska koruna

Používatelia
Estónia

