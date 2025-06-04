EEK - Estónska koruna
Estónska koruna je mena Estónia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Estónska koruna je kurz EEK na USD. Kód meny pre Krooni je EEK a symbol meny je kr. Nižšie nájdete kurzy Estónska koruna a prevodník mien.
Upozornenie: Od 15. januára 2011 nie je estónska kroon už zákonným platidlom.
EEK bola nahradená eurom pri pevnom konverznom kurze 1 EUR = 15,6466 EEK. Estónske bankovky môžu byť vymenené v Banke Estónska v neobmedzených množstvách na neobmedzený čas. Pre viac informácií navštívte ECB: Estónia 2011.
Štatistiky Estónska koruna
|Názov
|Estónska koruna
|Symbol
|kr
|Menšia jednotka
|Symbol menšej jednotky
|Najlepšia konverzia EEK
|EEK na USD
|Najlepší graf EEK
|Graf EEK na USD
Profil Estónska koruna
|Používatelia
Estónia
