MRU - Mauritánska ouguiya
Mauritánska ouguiya je mena Mauritánia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Mauritánska ouguiya je kurz MRU na USD. Kód meny pre Ouguiyas je MRU a symbol meny je UM. Nižšie nájdete kurzy Mauritánska ouguiya a prevodník mien.
Štatistiky Mauritánska ouguiya
|Názov
|Mauritánska ouguiya
|Symbol
|UM
|Menšia jednotka
|1/5 = Khoums
|Symbol menšej jednotky
|Khoums
|Najlepšia konverzia MRU
|MRU na USD
|Najlepší graf MRU
|Graf MRU na USD
Profil Mauritánska ouguiya
|Mince
|Často používané: UM1, UM5, UM10, UM20
Zriedka používané: Khoums1
|Bankovky
|Často používané: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
|Centrálna banka
|Centrálna banka Mauritánie
|Používatelia
Mauritánia
Mauritánia
Prečo vás zaujíma MRU?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre MRUZískať kurzy MRU do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene MRU pre moju firmu