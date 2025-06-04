  1. Domov
MRU - Mauritánska ouguiya

Mauritánska ouguiya je mena Mauritánia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Mauritánska ouguiya je kurz MRU na USD. Kód meny pre Ouguiyas je MRU a symbol meny je UM. Nižšie nájdete kurzy Mauritánska ouguiya a prevodník mien.

Vyberte menu

MRUMauritánska ouguiya

Štatistiky Mauritánska ouguiya

NázovMauritánska ouguiya
SymbolUM
Menšia jednotka1/5 = Khoums
Symbol menšej jednotkyKhoums
Najlepšia konverzia MRUMRU na USD
Najlepší graf MRUGraf MRU na USD

Profil Mauritánska ouguiya

MinceČasto používané: UM1, UM5, UM10, UM20
Zriedka používané: Khoums1
BankovkyČasto používané: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
Centrálna bankaCentrálna banka Mauritánie
Používatelia
Mauritánia

