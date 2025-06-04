RON - Rumunský lei
Rumunský lei je mena Rumunsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Rumunský lei je kurz RON na USD. Kód meny pre Lei je RON a symbol meny je lei. Nižšie nájdete kurzy Rumunský lei a prevodník mien.
Štatistiky Rumunský lei
|Názov
|Rumunský lei
|Symbol
|lei
|Menšia jednotka
|1/100 = Peniaze
|Symbol menšej jednotky
|Peniaze
|Najlepšia konverzia RON
|RON na USD
|Najlepší graf RON
|Graf RON na USD
Profil Rumunský lei
|Mince
|Často používané: Peniaze10, Peniaze50
Zriedka používané: Peniaze1, Peniaze5
|Bankovky
|Často používané: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Zriedka používané: lei200, lei500
|Centrálna banka
|Národná banka Rumunska
|Používatelia
Rumunsko
Rumunsko
