  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. RON

ron
RON - Rumunský lei

Rumunský lei je mena Rumunsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Rumunský lei je kurz RON na USD. Kód meny pre Lei je RON a symbol meny je lei. Nižšie nájdete kurzy Rumunský lei a prevodník mien.

Vyberte menu

ron
RONRumunský lei

Štatistiky Rumunský lei

NázovRumunský lei
Symbollei
Menšia jednotka1/100 = Peniaze
Symbol menšej jednotkyPeniaze
Najlepšia konverzia RONRON na USD
Najlepší graf RONGraf RON na USD

Profil Rumunský lei

MinceČasto používané: Peniaze10, Peniaze50
Zriedka používané: Peniaze1, Peniaze5
BankovkyČasto používané: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Zriedka používané: lei200, lei500
Centrálna bankaNárodná banka Rumunska
Používatelia
Rumunsko

Prečo vás zaujíma RON?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre RONZískať kurzy RON do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene RON pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17709
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.570
GBP / USD1.34944
USD / CHF0.789751
USD / CAD1.36708
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670994

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%