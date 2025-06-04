ALL - Albánsky lek
Albánsky lek je mena Albánsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Albánsky lek je kurz ALL na USD. Kód meny pre Leke je ALL a symbol meny je L. Nižšie nájdete kurzy Albánsky lek a prevodník mien.
Štatistiky Albánsky lek
|Názov
|Albánsky lek
|Symbol
|Lek
|Menšia jednotka
|1/100 = Qindarkë
|Symbol menšej jednotky
|Qindarkë
|Najlepšia konverzia ALL
|ALL na USD
|Najlepší graf ALL
|Graf ALL na USD
Profil Albánsky lek
|Mince
|Často používané: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
|Bankovky
|Často používané: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
|Centrálna banka
|Bank of Albania
|Používatelia
Albánsko
Albánsko
