all
ALL - Albánsky lek

Albánsky lek je mena Albánsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Albánsky lek je kurz ALL na USD. Kód meny pre Leke je ALL a symbol meny je L. Nižšie nájdete kurzy Albánsky lek a prevodník mien.

Štatistiky Albánsky lek

NázovAlbánsky lek
SymbolLek
Menšia jednotka1/100 = Qindarkë
Symbol menšej jednotkyQindarkë
Najlepšia konverzia ALLALL na USD
Najlepší graf ALLGraf ALL na USD

Profil Albánsky lek

MinceČasto používané: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
BankovkyČasto používané: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
Centrálna bankaBank of Albania
Používatelia
Albánsko

Prečo vás zaujíma ALL?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17775
GBP / EUR1.14680
USD / JPY156.430
GBP / USD1.35064
USD / CHF0.788849
USD / CAD1.36578
EUR / JPY184.235
AUD / USD0.671527

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%