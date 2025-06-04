ARS - Argentínske peso
Argentínske peso je mena Argentína. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Argentínske peso je kurz ARS na USD. Kód meny pre Pesos je ARS a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Argentínske peso a prevodník mien.
Štatistiky Argentínske peso
|Názov
|Argentínske peso
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Centavo
|Symbol menšej jednotky
|Centavo
|Najlepšia konverzia ARS
|ARS na USD
|Najlepší graf ARS
|Graf ARS na USD
Profil Argentínske peso
|Mince
|Často používané: Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, $1, $2
|Bankovky
|Často používané: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centrálna banka
|Centrálna banka Argentíny
|Používatelia
Argentína, Falklandy
