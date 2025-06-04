SCR - Seychelská rupia
Seychelská rupia je mena Seychely. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Seychelská rupia je kurz SCR na USD. Kód meny pre Rupie je SCR a symbol meny je ₨. Nižšie nájdete kurzy Seychelská rupia a prevodník mien.
Štatistiky Seychelská rupia
|Názov
|Seychelská rupia
|Symbol
|₨
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|Cent
|Najlepšia konverzia SCR
|SCR na USD
|Najlepší graf SCR
|Graf SCR na USD
Profil Seychelská rupia
|Mince
|Často používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
|Bankovky
|Často používané: ₨50, ₨100, ₨500
|Centrálna banka
|Centrálna banka Seychel
|Používatelia
Seychely
Prečo vás zaujíma SCR?
