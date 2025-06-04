  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. SCR

scr
SCR - Seychelská rupia

Seychelská rupia je mena Seychely. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Seychelská rupia je kurz SCR na USD. Kód meny pre Rupie je SCR a symbol meny je ₨. Nižšie nájdete kurzy Seychelská rupia a prevodník mien.

Vyberte menu

scr
SCRSeychelská rupia

Štatistiky Seychelská rupia

NázovSeychelská rupia
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyCent
Najlepšia konverzia SCRSCR na USD
Najlepší graf SCRGraf SCR na USD

Profil Seychelská rupia

MinceČasto používané: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
BankovkyČasto používané: ₨50, ₨100, ₨500
Centrálna bankaCentrálna banka Seychel
Používatelia
Seychely

Prečo vás zaujíma SCR?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre SCRZískať kurzy SCR do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene SCR pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17709
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.570
GBP / USD1.34944
USD / CHF0.789751
USD / CAD1.36708
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670994

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%