KMF - Komorský frank
Komorský frank je mena Komory. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Komorský frank je kurz KMF na USD. Kód meny pre Franky je KMF a symbol meny je CF. Nižšie nájdete kurzy Komorský frank a prevodník mien.
Štatistiky Komorský frank
|Názov
|Komorský frank
|Symbol
|Frank
|Menšia jednotka
|1/100 = Centime
|Symbol menšej jednotky
|Centime
|Najlepšia konverzia KMF
|KMF na USD
|Najlepší graf KMF
|Graf KMF na USD
Profil Komorský frank
|Mince
|Často používané: Frank25, Frank50, Frank100
|Bankovky
|Často používané: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10
|Centrálna banka
|Centrálny banky Komôr
|Používatelia
Komory
Prečo vás zaujíma KMF?
