KMF - Komorský frank

Komorský frank je mena Komory. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Komorský frank je kurz KMF na USD. Kód meny pre Franky je KMF a symbol meny je CF. Nižšie nájdete kurzy Komorský frank a prevodník mien.

Štatistiky Komorský frank

NázovKomorský frank
SymbolFrank
Menšia jednotka1/100 = Centime
Symbol menšej jednotkyCentime
Najlepšia konverzia KMFKMF na USD
Najlepší graf KMFGraf KMF na USD

Profil Komorský frank

MinceČasto používané: Frank25, Frank50, Frank100
BankovkyČasto používané: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10
Centrálna bankaCentrálny banky Komôr
Používatelia
Komory

