SGD - Singapurský dolár
Singapurský dolár je mena Singapur. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Singapurský dolár je kurz SGD na USD. Kód meny pre Doláre je SGD a symbol meny je S$. Nižšie nájdete kurzy Singapurský dolár a prevodník mien.
Menové systémy Singapuru pred kolonizáciou
Už v 8. storočí n.l. čínski obchodníci predstavili prvú zdokumentovanú menu Malajského polostrova. Keďže v tom čase neexistovala oficiálna mena, singapurskí obchodníci zvyčajne používali španielske a mexické doláre. Papierové peniaze sa začali objavovať na polostrove v 18. a 19. storočí, vydávané súkromnými bankami ako Asiatic Banking Corporation, Chartered Mercantile Bank of India a The Shanghai Banking Corporation.
Mena Singapuru ako kolónie
Ako britská kolónia začal Singapur používať Straits Dollar v roku 1845. Straits Dollar bola oficiálna mena kolónie takmer celé storočie, kým nebola nahradená Malajským dolárom v roku 1939, s krátkym prerušením počas japonskej okupácie. V roku 1953 bol Malajský dolár nahradený dolárom Malaya a Britského Borneo.
Mena nezávislého Singapuru
Singapur sa stal nezávislým národom známym ako Republika Singapur v roku 1965. Nová krajina zriadila Radu komisárov pre menu, ktorá predstavila singapurský dolár, pričom prvá séria bankoviek bola vydaná v roku 1967. Tieto bankovky boli známe ako 'Orchid' bankovky a boli zameniteľné s malajským dolárom za paritu až do roku 1973. Mena bola pôvodne naviazaná na britskú libru v pomere 60 SGD k 7 GBP. Mena bola neskôr naviazaná na americký dolár a potom na vážený košík mien. V roku 1985 singapurský dolár prijal prístup orientovaný na trh a bol povolený na voľný pohyb, hoci bol stále starostlivo monitorovaný. V roku 2002 bola Rada komisárov pre menu rozpustená a funkcie rady boli prenesené na Menovú autoritu Singapuru.
Štatistiky Singapurský dolár
|Názov
|Singapurský dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|S¢
|Najlepšia konverzia SGD
|SGD na USD
|Najlepší graf SGD
|Graf SGD na USD
Profil Singapurský dolár
|Prezývky
|Sing
|Mince
|Často používané: S¢5, S¢10, S¢20, S¢50, $1
Zriedka používané: S¢1
|Bankovky
|Často používané: $2, $5, $10, $50
Zriedka používané: $1, $20, $25, $100, $500, $1000, $10000
|Centrálna banka
|Menová autorita Singapuru
|Používatelia
Singapur
Singapur
