  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. SHP

shp
SHP - Svätohelenská libra

Svätohelenská libra je mena Svätá Helena. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Svätohelenská libra je kurz SHP na USD. Kód meny pre Libry je SHP a symbol meny je £. Nižšie nájdete kurzy Svätohelenská libra a prevodník mien.

Vyberte menu

shp
SHPSvätohelenská libra

Štatistiky Svätohelenská libra

NázovSvätohelenská libra
Symbol£
Menšia jednotka1/100 = Libra Svätej Heleny
Symbol menšej jednotkyp
Najlepšia konverzia SHPSHP na USD
Najlepší graf SHPGraf SHP na USD

Profil Svätohelenská libra

MinceČasto používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BankovkyČasto používané: £5, £10, £20
Používatelia
Svätá Helena

Prečo vás zaujíma SHP?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre SHPZískať kurzy SHP do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene SHP pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17706
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.583
GBP / USD1.34942
USD / CHF0.789817
USD / CAD1.36720
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.670975

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%