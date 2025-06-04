SHP - Svätohelenská libra
Svätohelenská libra je mena Svätá Helena. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Svätohelenská libra je kurz SHP na USD. Kód meny pre Libry je SHP a symbol meny je £. Nižšie nájdete kurzy Svätohelenská libra a prevodník mien.
Štatistiky Svätohelenská libra
|Názov
|Svätohelenská libra
|Symbol
|£
|Menšia jednotka
|1/100 = Libra Svätej Heleny
|Symbol menšej jednotky
|p
|Najlepšia konverzia SHP
|SHP na USD
|Najlepší graf SHP
|Graf SHP na USD
Profil Svätohelenská libra
|Mince
|Často používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Bankovky
|Často používané: £5, £10, £20
|Používatelia
Svätá Helena
Svätá Helena
Prečo vás zaujíma SHP?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre SHPZískať kurzy SHP do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene SHP pre moju firmu