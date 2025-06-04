  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. MYR

myr
MYR - Malajzijský ringgit

Malajzijský ringgit je mena Malajzia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Malajzijský ringgit je kurz MYR na USD. Kód meny pre Ringgity je MYR a symbol meny je RM. Nižšie nájdete kurzy Malajzijský ringgit a prevodník mien.

Vyberte menu

myr
MYRMalajzijský ringgit

Štatistiky Malajzijský ringgit

NázovMalajzijský ringgit
SymbolRM
Menšia jednotka1/100 = sen
Symbol menšej jednotkysen
Najlepšia konverzia MYRMYR na USD
Najlepší graf MYRGraf MYR na USD

Profil Malajzijský ringgit

MinceČasto používané: sen5, sen10, sen20, sen50
BankovkyČasto používané: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
Centrálna bankaBank Negara Malajzia
Používatelia
Malajzia

Prečo vás zaujíma MYR?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre MYRZískať kurzy MYR do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene MYR pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17727
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789775
USD / CAD1.36703
EUR / JPY184.323
AUD / USD0.671011

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%