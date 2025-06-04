MYR - Malajzijský ringgit
Malajzijský ringgit je mena Malajzia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Malajzijský ringgit je kurz MYR na USD. Kód meny pre Ringgity je MYR a symbol meny je RM. Nižšie nájdete kurzy Malajzijský ringgit a prevodník mien.
Štatistiky Malajzijský ringgit
|Názov
|Malajzijský ringgit
|Symbol
|RM
|Menšia jednotka
|1/100 = sen
|Symbol menšej jednotky
|sen
|Najlepšia konverzia MYR
|MYR na USD
|Najlepší graf MYR
|Graf MYR na USD
Profil Malajzijský ringgit
|Mince
|Často používané: sen5, sen10, sen20, sen50
|Bankovky
|Často používané: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
|Centrálna banka
|Bank Negara Malajzia
|Používatelia
Malajzia
Prečo vás zaujíma MYR?
