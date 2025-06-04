SLL - Sierraleonský leone
Sierraleonský leone je mena Sierra Leone. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Sierraleonský leone je kurz SLL na USD. Kód meny pre Leony je SLL a symbol meny je Le. Nižšie nájdete kurzy Sierraleonský leone a prevodník mien.
SLL a SLE sú zákonným platidlom do marca 2023, v súlade s ISO 4217 ZMENOU ČÍSLO 173, ktorá bola vydaná 23. septembra 2022.
Štatistiky Sierraleonský leone
|Názov
|Sierraleonský leone
|Symbol
|Le
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|c
|Najlepšia konverzia SLL
|SLL na USD
|Najlepší graf SLL
|Graf SLL na USD
Profil Sierraleonský leone
|Mince
|Často používané: Le10, Le50, Le100, Le500
|Bankovky
|Často používané: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
|Centrálna banka
|Bank of Sierra Leone
|Používatelia
Sierra Leone
Sierra Leone
Prečo vás zaujíma SLL?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre SLLZískať kurzy SLL do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene SLL pre moju firmu