sll
SLL - Sierraleonský leone

Sierraleonský leone je mena Sierra Leone. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Sierraleonský leone je kurz SLL na USD. Kód meny pre Leony je SLL a symbol meny je Le. Nižšie nájdete kurzy Sierraleonský leone a prevodník mien.

SLL a SLE sú zákonným platidlom do marca 2023, v súlade s ISO 4217 ZMENOU ČÍSLO 173, ktorá bola vydaná 23. septembra 2022.

Štatistiky Sierraleonský leone

NázovSierraleonský leone
SymbolLe
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyc
Najlepšia konverzia SLLSLL na USD
Najlepší graf SLLGraf SLL na USD

Profil Sierraleonský leone

MinceČasto používané: Le10, Le50, Le100, Le500
BankovkyČasto používané: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
Centrálna bankaBank of Sierra Leone
Používatelia
Sierra Leone

Prečo vás zaujíma SLL?

Chcem...

