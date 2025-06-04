  1. Domov
HTG - Haitské gourde

Haitské gourde je mena Haiti. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Haitské gourde je kurz HTG na USD. Kód meny pre Gourdes je HTG a symbol meny je G. Nižšie nájdete kurzy Haitské gourde a prevodník mien.

Štatistiky Haitské gourde

NázovHaitské gourde
SymbolG
Menšia jednotka1/100 = Centime
Symbol menšej jednotkyCentime
Najlepšia konverzia HTGHTG na USD
Najlepší graf HTGGraf HTG na USD

Profil Haitské gourde

MinceČasto používané: Centime5, Centime10, Centime20, Centime50, G1, G5
BankovkyČasto používané: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
Centrálna bankaBanka republiky Haiti
Používatelia
Haiti

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17668
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.632
GBP / USD1.34898
USD / CHF0.790013
USD / CAD1.36691
EUR / JPY184.306
AUD / USD0.670936

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%