HTG - Haitské gourde
Haitské gourde je mena Haiti. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Haitské gourde je kurz HTG na USD. Kód meny pre Gourdes je HTG a symbol meny je G. Nižšie nájdete kurzy Haitské gourde a prevodník mien.
Štatistiky Haitské gourde
|Názov
|Haitské gourde
|Symbol
|G
|Menšia jednotka
|1/100 = Centime
|Symbol menšej jednotky
|Centime
|Najlepšia konverzia HTG
|HTG na USD
|Najlepší graf HTG
|Graf HTG na USD
Profil Haitské gourde
|Mince
|Často používané: Centime5, Centime10, Centime20, Centime50, G1, G5
|Bankovky
|Často používané: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
|Centrálna banka
|Banka republiky Haiti
|Používatelia
Haiti
Haiti
Prečo vás zaujíma HTG?
