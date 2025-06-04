  1. Domov
KHR - Kambodžský riel

Kambodžský riel je mena Kambodža. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kambodžský riel je kurz KHR na USD. Kód meny pre riely je KHR a symbol meny je ៛. Nižšie nájdete kurzy Kambodžský riel a prevodník mien.

khr
KHRKambodžský riel

Štatistiky Kambodžský riel

NázovKambodžský riel
Symbol
Menšia jednotka1/10 = Kak
Symbol menšej jednotkyKak
Najlepšia konverzia KHRKHR na USD
Najlepší graf KHRGraf KHR na USD

Profil Kambodžský riel

MinceČasto používané: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
BankovkyČasto používané: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
Centrálna bankaNárodná banka Kambodže
Používatelia
Kambodža

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17683
GBP / EUR1.14639
USD / JPY156.602
GBP / USD1.34911
USD / CHF0.789885
USD / CAD1.36690
EUR / JPY184.295
AUD / USD0.670949

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%