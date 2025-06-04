KHR - Kambodžský riel
Kambodžský riel je mena Kambodža. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Kambodžský riel je kurz KHR na USD. Kód meny pre riely je KHR a symbol meny je ៛. Nižšie nájdete kurzy Kambodžský riel a prevodník mien.
Štatistiky Kambodžský riel
|Názov
|Kambodžský riel
|Symbol
|៛
|Menšia jednotka
|1/10 = Kak
|Symbol menšej jednotky
|Kak
|Najlepšia konverzia KHR
|KHR na USD
|Najlepší graf KHR
|Graf KHR na USD
Profil Kambodžský riel
|Mince
|Často používané: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
|Bankovky
|Často používané: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
|Centrálna banka
|Národná banka Kambodže
|Používatelia
Kambodža
