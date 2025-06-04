  1. Domov
bhd
BHD - Bahrajnský dinár

Bahrajnský dinár je mena Bahrajn. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Bahrajnský dinár je kurz BHD na USD. Kód meny pre Dinary je BHD a symbol meny je .د.ب. Nižšie nájdete kurzy Bahrajnský dinár a prevodník mien.

Štatistiky Bahrajnský dinár

NázovBahrajnský dinár
SymbolBD
Menšia jednotka1/1000 = Fils
Symbol menšej jednotkyFils
Najlepšia konverzia BHDBHD na USD
Najlepší graf BHDGraf BHD na USD

Profil Bahrajnský dinár

MinceČasto používané: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
BankovkyČasto používané: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
Centrálna bankaCentrálna banka Bahrajnu
Používatelia
Bahrajn

Prečo vás zaujíma BHD?

Chcem...

