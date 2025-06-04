BHD - Bahrajnský dinár
Bahrajnský dinár je mena Bahrajn. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Bahrajnský dinár je kurz BHD na USD. Kód meny pre Dinary je BHD a symbol meny je .د.ب. Nižšie nájdete kurzy Bahrajnský dinár a prevodník mien.
Štatistiky Bahrajnský dinár
|Názov
|Bahrajnský dinár
|Symbol
|BD
|Menšia jednotka
|1/1000 = Fils
|Symbol menšej jednotky
|Fils
|Najlepšia konverzia BHD
|BHD na USD
|Najlepší graf BHD
|Graf BHD na USD
Profil Bahrajnský dinár
|Mince
|Často používané: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
|Bankovky
|Často používané: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
|Centrálna banka
|Centrálna banka Bahrajnu
|Používatelia
Bahrajn
Bahrajn
