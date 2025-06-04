PYG - Paraguajské guaraní

Paraguajské guaraní je mena Paraguaj. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Paraguajské guaraní je kurz PYG na USD. Kód meny pre Guarani je PYG a symbol meny je Gs. Nižšie nájdete kurzy Paraguajské guaraní a prevodník mien.