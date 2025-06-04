PYG - Paraguajské guaraní
Paraguajské guaraní je mena Paraguaj. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Paraguajské guaraní je kurz PYG na USD. Kód meny pre Guarani je PYG a symbol meny je Gs. Nižšie nájdete kurzy Paraguajské guaraní a prevodník mien.
Štatistiky Paraguajské guaraní
|Názov
|Paraguajské guaraní
|Symbol
|Gs
|Menšia jednotka
|1/100 = Céntimo
|Symbol menšej jednotky
|Céntimo
|Najlepšia konverzia PYG
|PYG na USD
|Najlepší graf PYG
|Graf PYG na USD
Profil Paraguajské guaraní
|Mince
|Často používané: Gs50, Gs100, Gs500
|Bankovky
|Často používané: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
|Centrálna banka
|Centrálna banka Paraguaja
|Používatelia
Paraguaj
Paraguaj
Prečo vás zaujíma PYG?
