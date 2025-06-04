  1. Domov
PYG - Paraguajské guaraní

Paraguajské guaraní je mena Paraguaj. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Paraguajské guaraní je kurz PYG na USD. Kód meny pre Guarani je PYG a symbol meny je Gs. Nižšie nájdete kurzy Paraguajské guaraní a prevodník mien.

Štatistiky Paraguajské guaraní

NázovParaguajské guaraní
SymbolGs
Menšia jednotka1/100 = Céntimo
Symbol menšej jednotkyCéntimo
Najlepšia konverzia PYGPYG na USD
Najlepší graf PYGGraf PYG na USD

Profil Paraguajské guaraní

MinceČasto používané: Gs50, Gs100, Gs500
BankovkyČasto používané: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
Centrálna bankaCentrálna banka Paraguaja
Používatelia
Paraguaj

Prečo vás zaujíma PYG?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17715
GBP / EUR1.14635
USD / JPY156.571
GBP / USD1.34943
USD / CHF0.789785
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.671030

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%