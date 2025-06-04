DOP - Dominikánske peso
Dominikánske peso je mena Dominikánska republika. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Dominikánske peso je kurz DOP na USD. Kód meny pre Pesos je DOP a symbol meny je RD$. Nižšie nájdete kurzy Dominikánske peso a prevodník mien.
Štatistiky Dominikánske peso
|Názov
|Dominikánske peso
|Symbol
|RD$
|Menšia jednotka
|1/100 = Centavo
|Symbol menšej jednotky
|Centavo
|Najlepšia konverzia DOP
|DOP na USD
|Najlepší graf DOP
|Graf DOP na USD
Profil Dominikánske peso
|Mince
|Často používané: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
|Bankovky
|Často používané: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
|Centrálna banka
|Centrálny bankový úrad Dominikánskej republiky
|Používatelia
Dominikánska republika
Dominikánska republika
Prečo vás zaujíma DOP?
