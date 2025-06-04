  1. Domov
DOP - Dominikánske peso

Dominikánske peso je mena Dominikánska republika. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Dominikánske peso je kurz DOP na USD. Kód meny pre Pesos je DOP a symbol meny je RD$. Nižšie nájdete kurzy Dominikánske peso a prevodník mien.

Vyberte menu

Štatistiky Dominikánske peso

NázovDominikánske peso
SymbolRD$
Menšia jednotka1/100 = Centavo
Symbol menšej jednotkyCentavo
Najlepšia konverzia DOPDOP na USD
Najlepší graf DOPGraf DOP na USD

Profil Dominikánske peso

MinceČasto používané: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
BankovkyČasto používané: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
Centrálna bankaCentrálny bankový úrad Dominikánskej republiky
Používatelia
Dominikánska republika

Prečo vás zaujíma DOP?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17648
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.635
GBP / USD1.34872
USD / CHF0.790091
USD / CAD1.36661
EUR / JPY184.278
AUD / USD0.670735

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%