CLP - Čílske peso
Čílske peso je mena Čile. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Čílske peso je kurz CLP na USD. Kód meny pre Pesos je CLP a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Čílske peso a prevodník mien.
Štatistiky Čílske peso
|Názov
|Čílske peso
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Centavo
|Symbol menšej jednotky
|Centavo
|Najlepšia konverzia CLP
|CLP na USD
|Najlepší graf CLP
|Graf CLP na USD
Profil Čílske peso
|Mince
|Často používané: $1, $5, $10, $50, $100, $500
|Bankovky
|Často používané: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
|Centrálna banka
|Banco Central De Chile
|Používatelia
Čile
Čile
Prečo vás zaujíma CLP?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre CLPZískať kurzy CLP do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene CLP pre moju firmu