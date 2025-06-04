  1. Domov
CLP - Čílske peso

Čílske peso je mena Čile. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Čílske peso je kurz CLP na USD. Kód meny pre Pesos je CLP a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Čílske peso a prevodník mien.

Štatistiky Čílske peso

NázovČílske peso
Symbol$
Menšia jednotka1/100 = Centavo
Symbol menšej jednotkyCentavo
Najlepšia konverzia CLPCLP na USD
Najlepší graf CLPGraf CLP na USD

Profil Čílske peso

MinceČasto používané: $1, $5, $10, $50, $100, $500
BankovkyČasto používané: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
Centrálna bankaBanco Central De Chile
Používatelia
Čile

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17638
GBP / EUR1.14645
USD / JPY156.632
GBP / USD1.34865
USD / CHF0.789934
USD / CAD1.36688
EUR / JPY184.259
AUD / USD0.670866

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%