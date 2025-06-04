UZS - Uzbecký som
Uzbecký som je mena Uzbekistan. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Uzbecký som je kurz UZS na USD. Kód meny pre Sums je UZS a symbol meny je лв. Nižšie nájdete kurzy Uzbecký som a prevodník mien.
Štatistiky Uzbecký som
|Názov
|Uzbecký som
|Symbol
|лв
|Menšia jednotka
|1/100 = Tiyin
|Symbol menšej jednotky
|Tiyin
|Najlepšia konverzia UZS
|UZS na USD
|Najlepší graf UZS
|Graf UZS na USD
Profil Uzbecký som
|Mince
|Často používané: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
|Bankovky
|Často používané: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
|Centrálna banka
|Centrálna banka Republiky Uzbekistan
|Používatelia
Uzbekistan
Uzbekistan
Prečo vás zaujíma UZS?
