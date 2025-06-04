  1. Domov
UZS - Uzbecký som

Uzbecký som je mena Uzbekistan. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Uzbecký som je kurz UZS na USD. Kód meny pre Sums je UZS a symbol meny je лв. Nižšie nájdete kurzy Uzbecký som a prevodník mien.

uzs
UZSUzbecký som

Štatistiky Uzbecký som

NázovUzbecký som
Symbolлв
Menšia jednotka1/100 = Tiyin
Symbol menšej jednotkyTiyin
Najlepšia konverzia UZSUZS na USD
Najlepší graf UZSGraf UZS na USD

Profil Uzbecký som

MinceČasto používané: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
BankovkyČasto používané: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
Centrálna bankaCentrálna banka Republiky Uzbekistan
Používatelia
Uzbekistan

