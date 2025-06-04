BGN - Bulharský lev
Bulharský lev je mena Bulharsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Bulharský lev je kurz BGN na USD. Kód meny pre Leva je BGN a symbol meny je лв. Nižšie nájdete kurzy Bulharský lev a prevodník mien.
Upozornenie: Bulharský lev (BGN) bol nahradený eurom (EUR) 1. januára 2026.
Bulharský lev nahradený eurom
Od 1. januára 2026 Bulharsko oficiálne prijalo Euro ako svoju národnú menu, čím nahradilo bulharský lev (BGN). Táto zmena znamená vstup Bulharska do eurozóny. Bulharský lev už nie je v obehu a bol nahradený eurom za fixný konverzný kurz.
Štatistiky Bulharský lev
|Názov
|Bulharský lev
|Symbol
|лв
|Menšia jednotka
|1/100 = Stotinky
|Symbol menšej jednotky
|стотинки
|Najlepšia konverzia BGN
|BGN na USD
|Najlepší graf BGN
|Graf BGN na USD
Profil Bulharský lev
|Prezývky
|Kint (masc), Kinta (fem)
|Mince
|Často používané: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
|Bankovky
|Často používané: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Zriedka používané: лв1
|Centrálna banka
|Bulharská národná banka
|Používatelia
Bulharsko
Bulharsko
