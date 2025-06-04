  1. Domov
BGN - Bulharský lev

Bulharský lev je mena Bulharsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Bulharský lev je kurz BGN na USD. Kód meny pre Leva je BGN a symbol meny je лв. Nižšie nájdete kurzy Bulharský lev a prevodník mien.

Upozornenie: Bulharský lev (BGN) bol nahradený eurom (EUR) 1. januára 2026.

Bulharský lev nahradený eurom
Od 1. januára 2026 Bulharsko oficiálne prijalo Euro ako svoju národnú menu, čím nahradilo bulharský lev (BGN). Táto zmena znamená vstup Bulharska do eurozóny. Bulharský lev už nie je v obehu a bol nahradený eurom za fixný konverzný kurz.

Štatistiky Bulharský lev

NázovBulharský lev
Symbolлв
Menšia jednotka1/100 = Stotinky
Symbol menšej jednotkyстотинки
Najlepšia konverzia BGNBGN na USD
Najlepší graf BGNGraf BGN na USD

Profil Bulharský lev

PrezývkyKint (masc), Kinta (fem)
MinceČasto používané: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
BankovkyČasto používané: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Zriedka používané: лв1
Centrálna bankaBulharská národná banka
Používatelia
Bulharsko

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17643
GBP / EUR1.14652
USD / JPY156.622
GBP / USD1.34880
USD / CHF0.789841
USD / CAD1.36683
EUR / JPY184.254
AUD / USD0.670880

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%