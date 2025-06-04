  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. AED

aed
AED - Emirátsky dirham

Emirátsky dirham je mena Spojené arabské emiráty. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Emirátsky dirham je kurz AED na USD. Kód meny pre Dirhamy je AED a symbol meny je د.إ. Nižšie nájdete kurzy Emirátsky dirham a prevodník mien.

Vyberte menu

aed
AEDEmirátsky dirham

Na začiatku 20. storočia začali Spojené arabské emiráty používať britské zlaté mince Sovereign a Thalery Márie Terézie; iné meny, ako napríklad indická rupia, sa tiež používali v krajine. V roku 1959 prijali perzský zálivový rupiu, vydanú centrálnou bankou Indie, s hodnotou rovnou indickej rupii.

Devalvácia indickej rupie v roku 1966 priamo ovplyvnila hodnotu zálivového rupia, takže SAE reagovali zavedením vlastnej meny. Prijali saudský riál ako dočasnú menu a v tom istom roku ju nahradili katarským a dubajským riálom za paritu. Všetky emiráty - s výnimkou Abú Zabí, ktoré používalo bahrainský dinár - používali katarský a dubajský riál až do roku 1973, keď bola zriadená dirham Spojených arabských emirátov. V roku 1978 dirham prijal fixný výmenný kurz voči osobitným práva na čerpanie Medzinárodného menového fondu. Potom bol v roku 1997 znovu naviazaný na americký dolár v pomere 1 USD k 3,6725 AED.

Štatistiky Emirátsky dirham

NázovEmirátsky dirham
Symbolد.إ
Menšia jednotka1/100 = fils
Symbol menšej jednotkyفلس
Najlepšia konverzia AEDAED na USD
Najlepší graf AEDGraf AED na USD

Profil Emirátsky dirham

MinceČasto používané: فلس50, د.إ1
Zriedka používané: فلس25
BankovkyČasto používané: د.إ5, د.إ10, د.إ20, د.إ50, د.إ100, د.إ200, د.إ500
Zriedka používané: د.إ1000
Centrálna bankaCentrálny bank Spojených arabských emirátov
Používatelia
Spojené arabské emiráty

Prečo vás zaujíma AED?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre AEDZískať kurzy AED do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene AED pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17775
GBP / EUR1.14680
USD / JPY156.430
GBP / USD1.35064
USD / CHF0.788849
USD / CAD1.36578
EUR / JPY184.235
AUD / USD0.671527

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%