AED - Emirátsky dirham
Emirátsky dirham je mena Spojené arabské emiráty. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Emirátsky dirham je kurz AED na USD. Kód meny pre Dirhamy je AED a symbol meny je د.إ. Nižšie nájdete kurzy Emirátsky dirham a prevodník mien.
Na začiatku 20. storočia začali Spojené arabské emiráty používať britské zlaté mince Sovereign a Thalery Márie Terézie; iné meny, ako napríklad indická rupia, sa tiež používali v krajine. V roku 1959 prijali perzský zálivový rupiu, vydanú centrálnou bankou Indie, s hodnotou rovnou indickej rupii.
Devalvácia indickej rupie v roku 1966 priamo ovplyvnila hodnotu zálivového rupia, takže SAE reagovali zavedením vlastnej meny. Prijali saudský riál ako dočasnú menu a v tom istom roku ju nahradili katarským a dubajským riálom za paritu. Všetky emiráty - s výnimkou Abú Zabí, ktoré používalo bahrainský dinár - používali katarský a dubajský riál až do roku 1973, keď bola zriadená dirham Spojených arabských emirátov. V roku 1978 dirham prijal fixný výmenný kurz voči osobitným práva na čerpanie Medzinárodného menového fondu. Potom bol v roku 1997 znovu naviazaný na americký dolár v pomere 1 USD k 3,6725 AED.
Štatistiky Emirátsky dirham
|Názov
|Emirátsky dirham
|Symbol
|د.إ
|Menšia jednotka
|1/100 = fils
|Symbol menšej jednotky
|فلس
|Najlepšia konverzia AED
|AED na USD
|Najlepší graf AED
|Graf AED na USD
Profil Emirátsky dirham
|Mince
|Často používané: فلس50, د.إ1
Zriedka používané: فلس25
|Bankovky
|Často používané: د.إ5, د.إ10, د.إ20, د.إ50, د.إ100, د.إ200, د.إ500
Zriedka používané: د.إ1000
|Centrálna banka
|Centrálny bank Spojených arabských emirátov
|Používatelia
Spojené arabské emiráty
Spojené arabské emiráty
Prečo vás zaujíma AED?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre AEDZískať kurzy AED do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene AED pre moju firmu