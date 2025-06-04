  1. Domov
JMD - Jamajský dolár

Jamajský dolár je mena Jamajka. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Jamajský dolár je kurz JMD na USD. Kód meny pre Doláre je JMD a symbol meny je J$. Nižšie nájdete kurzy Jamajský dolár a prevodník mien.

Štatistiky Jamajský dolár

NázovJamajský dolár
SymbolJ$
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyc
Najlepšia konverzia JMDJMD na USD
Najlepší graf JMDGraf JMD na USD

Profil Jamajský dolár

MinceČasto používané: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
BankovkyČasto používané: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
Centrálna bankaBank of Jamaica
Používatelia
Jamajka

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17683
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.618
GBP / USD1.34908
USD / CHF0.789933
USD / CAD1.36679
EUR / JPY184.312
AUD / USD0.671030

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%