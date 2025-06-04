JMD - Jamajský dolár
Jamajský dolár je mena Jamajka. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Jamajský dolár je kurz JMD na USD. Kód meny pre Doláre je JMD a symbol meny je J$. Nižšie nájdete kurzy Jamajský dolár a prevodník mien.
Štatistiky Jamajský dolár
|Názov
|Jamajský dolár
|Symbol
|J$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|c
|Najlepšia konverzia JMD
|JMD na USD
|Najlepší graf JMD
|Graf JMD na USD
Profil Jamajský dolár
|Mince
|Často používané: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
|Bankovky
|Často používané: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
|Centrálna banka
|Bank of Jamaica
|Používatelia
Jamajka
Jamajka
