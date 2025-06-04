RUB - Ruský rubeľ
Ruský rubeľ je mena Rusko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Ruský rubeľ je kurz RUB na USD. Kód meny pre Ruble je RUB a symbol meny je ₽. Nižšie nájdete kurzy Ruský rubeľ a prevodník mien.
Rubl bol menou Ruska približne 500 rokov; bol používaný v rôznych krajinách počas svojej histórie. Existovali rôzne verzie rubľa kvôli rôznym zmenám v hodnote meny.
|Roky
|Popis rubľa
|Prvý rubl
|1500s-1921
|
|Druhý rubl
|1921-1922
|
|Tretí rubl
|1923-1924
|
|Štvrtý rubl
|1924-1947
|
|Piaty rubl
|1947-1961
|
|Šiesty rubl
|1961-1997
|
|Deviaty rubl
|1998-súčasnosť
|
Štatistiky Ruský rubeľ
|Názov
|Ruský rubeľ
|Symbol
|₽
|Menšia jednotka
|1/100 = kopejka
|Symbol menšej jednotky
|к.
|Najlepšia konverzia RUB
|RUB na USD
|Najlepší graf RUB
|Graf RUB na USD
Profil Ruský rubeľ
|Mince
|Často používané: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Zriedka používané: к.1, к.5, ₽10
|Bankovky
|Často používané: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Zriedka používané: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
|Centrálna banka
|Bank of Russia
|Používatelia
Rusko, Tadžikistan
