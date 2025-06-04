  1. Domov
RUB - Ruský rubeľ

Ruský rubeľ je mena Rusko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Ruský rubeľ je kurz RUB na USD. Kód meny pre Ruble je RUB a symbol meny je ₽. Nižšie nájdete kurzy Ruský rubeľ a prevodník mien.

RUBRuský rubeľ

Rubl bol menou Ruska približne 500 rokov; bol používaný v rôznych krajinách počas svojej histórie. Existovali rôzne verzie rubľa kvôli rôznym zmenám v hodnote meny.

Roky Popis rubľa
Prvý rubl 1500s-1921
  • Rubl zostal oficiálnou menou Ruska až do roku 1921, keď dramaticky klesol na hodnote
  • V roku 1710 dostal rubl svoju prvú subdivíziu, kopejky, pričom 100 kopejok tvorilo jeden rubl
  • Používal bimetalický štandard zlata a striebra
  • V roku 1885 bol prijatý nový štandard a rubl bol naviazaný na francúzsky frank v pomere 1 rubl k 4 frankom
Druhý rubl 1921-1922
  • Redenominácia bola stanovená v pomere 1 nový k 10 000 starým rubľom
  • Chervonets sa začal používať od roku 1922
Tretí rubl 1923-1924
  • Sovietsky zväz vydal redenomináciu v pomere 1 nový k 100 starým rubľom
Štvrtý rubl 1924-1947
  • Známym ako zlatý rubl, štvrtá verzia bola vydaná v pomere 50 000 starých k 1 novému rubľu
Piaty rubl 1947-1961
  • Po druhej svetovej vojne bola stanovená ďalšia redenominácia v pomere 10 starých k 1 novému rubľu
Šiesty rubl 1961-1997
  • Na základe reformy z roku 1947 bola stanovená ďalšia redenominácia
  • Po páde Sovietskeho zväzu Rusko pokračovalo v používaní rubľa, pričom nahradilo staré bankovky
Deviaty rubl 1998-súčasnosť
  • V roku 1998 bola stanovená ďalšia redenominácia v pomere 1 nový k 1 000 starým rubľom
  • V tom roku, šesť mesiacov po ruskej finančnej kríze, RUB stratil 70% svojej hodnoty voči americkému doláru
  • V roku 2010 sa Rusko a Čína rozhodli používať svoje národné meny na spoločný obchod

Štatistiky Ruský rubeľ

NázovRuský rubeľ
Symbol
Menšia jednotka1/100 = kopejka
Symbol menšej jednotkyк.
Najlepšia konverzia RUBRUB na USD
Najlepší graf RUBGraf RUB na USD

Profil Ruský rubeľ

MinceČasto používané: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Zriedka používané: к.1, к.5, ₽10
BankovkyČasto používané: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Zriedka používané: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
Centrálna bankaBank of Russia
Používatelia
Rusko, Tadžikistan

