RSD - Srbský dinár
Srbský dinár je mena Srbsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Srbský dinár je kurz RSD na USD. Kód meny pre Dinary je RSD a symbol meny je Дин.. Nižšie nájdete kurzy Srbský dinár a prevodník mien.
Štatistiky Srbský dinár
|Názov
|Srbský dinár
|Symbol
|РСД
|Menšia jednotka
|1/100 = Mena
|Symbol menšej jednotky
|Mena
|Najlepšia konverzia RSD
|RSD na USD
|Najlepší graf RSD
|Graf RSD na USD
Profil Srbský dinár
|Prezývky
|Glava
|Mince
|Často používané: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
|Bankovky
|Často používané: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Zriedka používané: РСД2000, РСД5000
|Centrálna banka
|Národná banka Srbska
|Používatelia
Srbsko
Srbsko
Prečo vás zaujíma RSD?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre RSDZískať kurzy RSD do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene RSD pre moju firmu