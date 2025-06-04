  1. Domov
RSD - Srbský dinár

Srbský dinár je mena Srbsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Srbský dinár je kurz RSD na USD. Kód meny pre Dinary je RSD a symbol meny je Дин.. Nižšie nájdete kurzy Srbský dinár a prevodník mien.

RSDSrbský dinár

Štatistiky Srbský dinár

NázovSrbský dinár
SymbolРСД
Menšia jednotka1/100 = Mena
Symbol menšej jednotkyMena
Najlepšia konverzia RSDRSD na USD
Najlepší graf RSDGraf RSD na USD

Profil Srbský dinár

PrezývkyGlava
MinceČasto používané: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
BankovkyČasto používané: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Zriedka používané: РСД2000, РСД5000
Centrálna bankaNárodná banka Srbska
Používatelia
Srbsko

Prečo vás zaujíma RSD?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17709
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.570
GBP / USD1.34944
USD / CHF0.789751
USD / CAD1.36708
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670994

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%