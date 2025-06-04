HNL - Honduraská lempira
Honduraská lempira je mena Honduras. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Honduraská lempira je kurz HNL na USD. Kód meny pre Lempiry je HNL a symbol meny je L. Nižšie nájdete kurzy Honduraská lempira a prevodník mien.
Štatistiky Honduraská lempira
|Názov
|Honduraská lempira
|Symbol
|L
|Menšia jednotka
|1/100 = Centavo
|Symbol menšej jednotky
|Centavo
|Najlepšia konverzia HNL
|HNL na USD
|Najlepší graf HNL
|Graf HNL na USD
Profil Honduraská lempira
|Mince
|Často používané: Centavo10, Centavo20, Centavo50
|Bankovky
|Často používané: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
|Centrálna banka
|Centrálna banka Hondurasu
|Používatelia
Honduras
Honduras
