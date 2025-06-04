  1. Domov
HNL - Honduraská lempira

Honduraská lempira je mena Honduras. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Honduraská lempira je kurz HNL na USD. Kód meny pre Lempiry je HNL a symbol meny je L. Nižšie nájdete kurzy Honduraská lempira a prevodník mien.

Vyberte menu

HNLHonduraská lempira

Štatistiky Honduraská lempira

NázovHonduraská lempira
SymbolL
Menšia jednotka1/100 = Centavo
Symbol menšej jednotkyCentavo
Najlepšia konverzia HNLHNL na USD
Najlepší graf HNLGraf HNL na USD

Profil Honduraská lempira

MinceČasto používané: Centavo10, Centavo20, Centavo50
BankovkyČasto používané: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
Centrálna bankaCentrálna banka Hondurasu
Používatelia
Honduras

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17660
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.639
GBP / USD1.34888
USD / CHF0.790038
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.302
AUD / USD0.670910

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%