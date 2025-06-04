  1. Domov
SZL - Svazijské lilangeni

Svazijské lilangeni je mena eSwatini. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Svazijské lilangeni je kurz SZL na USD. Kód meny pre Emalangeni je SZL a symbol meny je E. Nižšie nájdete kurzy Svazijské lilangeni a prevodník mien.

SZLSvazijské lilangeni

Štatistiky Svazijské lilangeni

NázovSvazijské lilangeni
SymbolLilangeni
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyCent
Najlepšia konverzia SZLSZL na USD
Najlepší graf SZLGraf SZL na USD

Profil Svazijské lilangeni

MinceČasto používané: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
BankovkyČasto používané: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
Centrálna bankaCentrálna banka eSwatini
Používatelia
eSwatini

Prečo vás zaujíma SZL?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17701
GBP / EUR1.14634
USD / JPY156.590
GBP / USD1.34926
USD / CHF0.789866
USD / CAD1.36730
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.670944

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%