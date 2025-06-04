SZL - Svazijské lilangeni
Svazijské lilangeni je mena eSwatini. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Svazijské lilangeni je kurz SZL na USD. Kód meny pre Emalangeni je SZL a symbol meny je E. Nižšie nájdete kurzy Svazijské lilangeni a prevodník mien.
Štatistiky Svazijské lilangeni
|Názov
|Svazijské lilangeni
|Symbol
|Lilangeni
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|Cent
|Najlepšia konverzia SZL
|SZL na USD
|Najlepší graf SZL
|Graf SZL na USD
Profil Svazijské lilangeni
|Mince
|Často používané: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
|Bankovky
|Často používané: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
|Centrálna banka
|Centrálna banka eSwatini
|Používatelia
eSwatini
eSwatini
Prečo vás zaujíma SZL?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre SZLZískať kurzy SZL do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene SZL pre moju firmu