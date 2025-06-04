WST - Samojská tala
Samojská tala je mena Samoa. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Samojská tala je kurz WST na USD. Kód meny pre Tala je WST a symbol meny je WS$. Nižšie nájdete kurzy Samojská tala a prevodník mien.
Štatistiky Samojská tala
|Názov
|Samojská tala
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Sene
|Symbol menšej jednotky
|Sene
|Najlepšia konverzia WST
|WST na USD
|Najlepší graf WST
|Graf WST na USD
Profil Samojská tala
|Mince
|Často používané: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
|Bankovky
|Často používané: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centrálna banka
|Centrálna banka Samoa
|Používatelia
Samoa
Samoa
