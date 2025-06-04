  1. Domov
WST - Samojská tala

Samojská tala je mena Samoa. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Samojská tala je kurz WST na USD. Kód meny pre Tala je WST a symbol meny je WS$. Nižšie nájdete kurzy Samojská tala a prevodník mien.

WSTSamojská tala

Štatistiky Samojská tala

NázovSamojská tala
Symbol$
Menšia jednotka1/100 = Sene
Symbol menšej jednotkySene
Najlepšia konverzia WSTWST na USD
Najlepší graf WSTGraf WST na USD

Profil Samojská tala

MinceČasto používané: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
BankovkyČasto používané: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Centrálna bankaCentrálna banka Samoa
Používatelia
Samoa

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17731
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.576
GBP / USD1.34944
USD / CHF0.789523
USD / CAD1.36734
EUR / JPY184.339
AUD / USD0.670918

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%