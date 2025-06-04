UGX - Ugandský šiling
Ugandský šiling je mena Uganda. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Ugandský šiling je kurz UGX na USD. Kód meny pre šilingy je UGX a symbol meny je USh. Nižšie nájdete kurzy Ugandský šiling a prevodník mien.
Upozornenie: Od 30. marca 2013 nie je séria UGX z roku 1987 už zákonným platidlom. Mena bude vymeniteľná v ktorejkoľvek komerčnej banke až do 30. mája 2013 a v ktorejkoľvek pobočke Banky Ugandy až do 30. decembra 2013.
Pred 1900-tymi rokmi bola jednou z najskorších foriem meny používanou v Ugande indická rupia. V roku 1906 nahradila východoafrická rupia indickú rupiu a používala sa po celej Ugande, Keni a Tanganyike. Východoafrický florín nahradil rupiu za paritu v roku 1920, ale len o rok neskôr zaviedla Východoafrická menová rada východoafrický šiling; bol viazaný na jeden šiling sterling a bol ocenený na 2 šilingy za 1 florín.
V roku 1966 bola založená Banka Ugandy a bol zavedený prvý ugandský šiling. Bankovky a mince sa niekoľkokrát zmenili v dôsledku zmien v režime. V dôsledku vysokej inflácie bol v roku 1987 vytvorený nový šiling v pomere 100 starých šilingov za 1 nový. V marci 2013 bola séria UGX z roku 1987 demonetizovaná a v apríli 2013 bola menšia menová jednotka zmenená z 100 na 0.
Štatistiky Ugandský šiling
|Názov
|Ugandský šiling
|Symbol
|UGX
|Menšia jednotka
|Symbol menšej jednotky
|Najlepšia konverzia UGX
|UGX na USD
|Najlepší graf UGX
|Graf UGX na USD
Profil Ugandský šiling
|Mince
|Často používané: undefined5, undefined10, undefined50, undefined100, undefined200, undefined500, undefined1000, UGX1, UGX2
|Bankovky
|Často používané: UGX1000, UGX2000, UGX5000, UGX10,000, UGX20,000, UGX50,000
|Centrálna banka
|Bank of Uganda
|Používatelia
Uganda
Uganda
