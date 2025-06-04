  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. GIP

gip
GIP - Gibraltárska libra

Gibraltárska libra je mena Gibraltár. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Gibraltárska libra je kurz GIP na USD. Kód meny pre Libry je GIP a symbol meny je £. Nižšie nájdete kurzy Gibraltárska libra a prevodník mien.

Vyberte menu

gip
GIPGibraltárska libra

Štatistiky Gibraltárska libra

NázovGibraltárska libra
Symbol£
Menšia jednotka1/100 = Penny
Symbol menšej jednotkyp
Najlepšia konverzia GIPGIP na USD
Najlepší graf GIPGraf GIP na USD

Profil Gibraltárska libra

MinceČasto používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
BankovkyČasto používané: £5, £10, £20, £50, £100
Používatelia
Gibraltár

Prečo vás zaujíma GIP?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre GIPZískať kurzy GIP do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene GIP pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17660
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.639
GBP / USD1.34888
USD / CHF0.790038
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.302
AUD / USD0.670910

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%