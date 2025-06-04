GIP - Gibraltárska libra
Gibraltárska libra je mena Gibraltár. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Gibraltárska libra je kurz GIP na USD. Kód meny pre Libry je GIP a symbol meny je £. Nižšie nájdete kurzy Gibraltárska libra a prevodník mien.
Štatistiky Gibraltárska libra
|Názov
|Gibraltárska libra
|Symbol
|£
|Menšia jednotka
|1/100 = Penny
|Symbol menšej jednotky
|p
|Najlepšia konverzia GIP
|GIP na USD
|Najlepší graf GIP
|Graf GIP na USD
Profil Gibraltárska libra
|Mince
|Často používané: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Bankovky
|Často používané: £5, £10, £20, £50, £100
|Používatelia
Gibraltár
Gibraltár
Prečo vás zaujíma GIP?
