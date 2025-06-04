  1. Domov
PEN - Peruánsky sol

Peruánsky sol je mena Peru. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Peruánsky sol je kurz PEN na USD. Kód meny pre Nuevos Soles je PEN a symbol meny je S/.. Nižšie nájdete kurzy Peruánsky sol a prevodník mien.

Vyberte menu

Štatistiky Peruánsky sol

NázovPeruánsky sol
SymbolS/.
Menšia jednotka1/100 = Céntimo
Symbol menšej jednotkyCéntimo
Najlepšia konverzia PENPEN na USD
Najlepší graf PENGraf PEN na USD

Profil Peruánsky sol

MinceČasto používané: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
BankovkyČasto používané: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
Centrálna bankaCentrálna rezervná banka Peru
Používatelia
Peru

Prečo vás zaujíma PEN?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17733
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.551
GBP / USD1.34947
USD / CHF0.789748
USD / CAD1.36697
EUR / JPY184.311
AUD / USD0.671064

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%