PEN - Peruánsky sol
Peruánsky sol je mena Peru. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Peruánsky sol je kurz PEN na USD. Kód meny pre Nuevos Soles je PEN a symbol meny je S/.. Nižšie nájdete kurzy Peruánsky sol a prevodník mien.
Štatistiky Peruánsky sol
|Názov
|Peruánsky sol
|Symbol
|S/.
|Menšia jednotka
|1/100 = Céntimo
|Symbol menšej jednotky
|Céntimo
|Najlepšia konverzia PEN
|PEN na USD
|Najlepší graf PEN
|Graf PEN na USD
Profil Peruánsky sol
|Mince
|Často používané: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
|Bankovky
|Často používané: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
|Centrálna banka
|Centrálna rezervná banka Peru
|Používatelia
Peru
Peru
