PKR - Pakistanská rupia
Pakistanská rupia je mena Pakistan. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Pakistanská rupia je kurz PKR na USD. Kód meny pre Rupie je PKR a symbol meny je ₨. Nižšie nájdete kurzy Pakistanská rupia a prevodník mien.
Mena v Britskej Indii
Veľká časť menovej histórie Pakistanu je zdieľaná s Indiou, pretože Pakistan bol súčasťou Indie až do roku 1947. V roku 1825 Britská India prijala systém strieborného štandardu založený na Rupii a používal sa až do konca 20. storočia. Hoci India bola kolóniou Británie, nikdy neprijala Sterling Pound. V roku 1866 sa finančné inštitúcie zrútili a kontrola nad papierovými peniazmi bola presunutá na britskú vládu, pričom banky prezidentov boli rozobrané o rok neskôr. V tom istom roku bola vydaná séria bankoviek Victoria Portrait na počesť kráľovnej Viktórie a zostala v obehu približne 50 rokov.
Pakistanská rupia po nezávislosti
Keď sa Pakistan stal nezávislým v roku 1947, indické rupie so známkou Pakistanu sa používali ako dočasná mena. O rok neskôr, v roku 1948, bola zavedená pakistanská rupia, pričom si zachovala väzbu na britskú libru. V roku 1961 bola pakistanská rupia zdecimovaná a podjednotky annas boli nahradené paise. Pakistanská rupia prešla na režim riadeného floatingu v roku 1982.
Štatistiky Pakistanská rupia
|Názov
|Pakistanská rupia
|Symbol
|₨
|Menšia jednotka
|1/100 = paisa
|Symbol menšej jednotky
|paisa
|Najlepšia konverzia PKR
|PKR na USD
|Najlepší graf PKR
|Graf PKR na USD
Profil Pakistanská rupia
|Mince
|Často používané: ₨1, ₨2, ₨5
|Bankovky
|Často používané: ₨10, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨20
|Centrálna banka
|Štátna banka Pakistanu
|Používatelia
Pakistan
Pakistan
