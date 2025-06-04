  1. Domov
LBP - Libanonská libra

Libanonská libra je mena Libanon. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Libanonská libra je kurz LBP na USD. Kód meny pre Libry je LBP a symbol meny je £. Nižšie nájdete kurzy Libanonská libra a prevodník mien.

Štatistiky Libanonská libra

NázovLibanonská libra
Symbolل.ل
Menšia jednotka1/100 = piastra
Symbol menšej jednotkypiastra
Najlepšia konverzia LBPLBP na USD
Najlepší graf LBPGraf LBP na USD

Profil Libanonská libra

MinceČasto používané: ل.ل250, ل.ل500
Zriedka používané: ل.ل50, ل.ل100
BankovkyČasto používané: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
Centrálna bankaBangue du Liban
Používatelia
Libanon

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17682
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.597
GBP / USD1.34908
USD / CHF0.789868
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.286
AUD / USD0.670915

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%