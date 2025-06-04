LBP - Libanonská libra
Libanonská libra je mena Libanon. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Libanonská libra je kurz LBP na USD. Kód meny pre Libry je LBP a symbol meny je £. Nižšie nájdete kurzy Libanonská libra a prevodník mien.
Štatistiky Libanonská libra
|Názov
|Libanonská libra
|Symbol
|ل.ل
|Menšia jednotka
|1/100 = piastra
|Symbol menšej jednotky
|piastra
|Najlepšia konverzia LBP
|LBP na USD
|Najlepší graf LBP
|Graf LBP na USD
Profil Libanonská libra
|Mince
|Často používané: ل.ل250, ل.ل500
Zriedka používané: ل.ل50, ل.ل100
|Bankovky
|Často používané: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
|Centrálna banka
|Bangue du Liban
|Používatelia
Libanon
Libanon
Prečo vás zaujíma LBP?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre LBPZískať kurzy LBP do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene LBP pre moju firmu