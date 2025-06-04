LKR - Srílanská rupia
Srílanská rupia je mena Srí Lanka. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Srílanská rupia je kurz LKR na USD. Kód meny pre Rupie je LKR a symbol meny je ₨. Nižšie nájdete kurzy Srílanská rupia a prevodník mien.
Štatistiky Srílanská rupia
|Názov
|Srílanská rupia
|Symbol
|₨
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|Cent
|Najlepšia konverzia LKR
|LKR na USD
|Najlepší graf LKR
|Graf LKR na USD
Profil Srílanská rupia
|Bankovky
|Často používané: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
|Centrálna banka
|Centrálna banka Srí Lanky
|Používatelia
Srí Lanka
Srí Lanka
