LKR - Srílanská rupia

Srílanská rupia je mena Srí Lanka. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Srílanská rupia je kurz LKR na USD. Kód meny pre Rupie je LKR a symbol meny je ₨. Nižšie nájdete kurzy Srílanská rupia a prevodník mien.

Štatistiky Srílanská rupia

NázovSrílanská rupia
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyCent
Najlepšia konverzia LKRLKR na USD
Najlepší graf LKRGraf LKR na USD

Profil Srílanská rupia

BankovkyČasto používané: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
Centrálna bankaCentrálna banka Srí Lanky
Používatelia
Srí Lanka

Prečo vás zaujíma LKR?

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.573
GBP / USD1.34937
USD / CHF0.789832
USD / CAD1.36709
EUR / JPY184.323
AUD / USD0.670947

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%