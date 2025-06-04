SRD - Surinamský dolár
Surinamský dolár je mena Surinam. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Surinamský dolár je kurz SRD na USD. Kód meny pre Doláre je SRD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Surinamský dolár a prevodník mien.
Štatistiky Surinamský dolár
|Názov
|Surinamský dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|Symbol menšej jednotky
|Najlepšia konverzia SRD
|SRD na USD
|Najlepší graf SRD
|Graf SRD na USD
Profil Surinamský dolár
|Používatelia
Surinam
Surinam
Prečo vás zaujíma SRD?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre SRDZískať kurzy SRD do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene SRD pre moju firmu