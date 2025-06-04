  1. Domov
SRD - Surinamský dolár

Surinamský dolár je mena Surinam. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Surinamský dolár je kurz SRD na USD. Kód meny pre Doláre je SRD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Surinamský dolár a prevodník mien.

Vyberte menu

Štatistiky Surinamský dolár

NázovSurinamský dolár
Symbol$
Menšia jednotka
Symbol menšej jednotky
Najlepšia konverzia SRDSRD na USD
Najlepší graf SRDGraf SRD na USD

Profil Surinamský dolár

Používatelia
Surinam

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17701
GBP / EUR1.14634
USD / JPY156.590
GBP / USD1.34926
USD / CHF0.789866
USD / CAD1.36730
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.670944

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%