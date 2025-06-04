BOB - Bolívijské boliviano
Bolívijské boliviano je mena Bolívia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Bolívijské boliviano je kurz BOB na USD. Kód meny pre Bolíviány je BOB a symbol meny je $b. Nižšie nájdete kurzy Bolívijské boliviano a prevodník mien.
Štatistiky Bolívijské boliviano
|Názov
|Bolívijské boliviano
|Symbol
|$b
|Menšia jednotka
|1/100 = Centavo
|Symbol menšej jednotky
|Centavo
|Najlepšia konverzia BOB
|BOB na USD
|Najlepší graf BOB
|Graf BOB na USD
Profil Bolívijské boliviano
|Mince
|Často používané: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
|Bankovky
|Často používané: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
|Centrálna banka
|Centrálny bankový úrad Bolívia
|Používatelia
Bolívia
Bolívia
