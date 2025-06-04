  1. Domov
BOB - Bolívijské boliviano

Bolívijské boliviano je mena Bolívia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Bolívijské boliviano je kurz BOB na USD. Kód meny pre Bolíviány je BOB a symbol meny je $b. Nižšie nájdete kurzy Bolívijské boliviano a prevodník mien.

Štatistiky Bolívijské boliviano

NázovBolívijské boliviano
Symbol$b
Menšia jednotka1/100 = Centavo
Symbol menšej jednotkyCentavo
Najlepšia konverzia BOBBOB na USD
Najlepší graf BOBGraf BOB na USD

Profil Bolívijské boliviano

MinceČasto používané: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
BankovkyČasto používané: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
Centrálna bankaCentrálny bankový úrad Bolívia
Používatelia
Bolívia

