TJS - Tadžický somoni

Tadžický somoni je mena Tadžikistan. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Tadžický somoni je kurz TJS na USD. Kód meny pre Somoni je TJS a symbol meny je SM. Nižšie nájdete kurzy Tadžický somoni a prevodník mien.

Štatistiky Tadžický somoni

NázovTadžický somoni
SymbolSomoni
Menšia jednotka1/100 = Tajikistani Somoni
Symbol menšej jednotkyTajikistani Somoni
Najlepšia konverzia TJSTJS na USD
Najlepší graf TJSGraf TJS na USD

Profil Tadžický somoni

MinceČasto používané: Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni10, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni25, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
BankovkyČasto používané: Tajikistani Somoni1, Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
Centrálna bankaBank of Tajikistan
Používatelia
Tadžikistan

Prečo vás zaujíma TJS?

Chcem...

