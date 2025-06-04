TJS - Tadžický somoni
Tadžický somoni je mena Tadžikistan. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Tadžický somoni je kurz TJS na USD. Kód meny pre Somoni je TJS a symbol meny je SM. Nižšie nájdete kurzy Tadžický somoni a prevodník mien.
Štatistiky Tadžický somoni
|Názov
|Tadžický somoni
|Symbol
|Somoni
|Menšia jednotka
|1/100 = Tajikistani Somoni
|Symbol menšej jednotky
|Tajikistani Somoni
|Najlepšia konverzia TJS
|TJS na USD
|Najlepší graf TJS
|Graf TJS na USD
Profil Tadžický somoni
|Mince
|Často používané: Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni10, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni25, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
|Bankovky
|Často používané: Tajikistani Somoni1, Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
|Centrálna banka
|Bank of Tajikistan
|Používatelia
Tadžikistan
