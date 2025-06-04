AWG - Arubský alebo holandský gulden
Arubský alebo holandský gulden je mena Aruba. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Arubský alebo holandský gulden je kurz AWG na USD. Kód meny pre Guldeny (tiež nazývané Floríny) je AWG a symbol meny je ƒ. Nižšie nájdete kurzy Arubský alebo holandský gulden a prevodník mien.
Štatistiky Arubský alebo holandský gulden
|Názov
|Arubský alebo holandský gulden
|Symbol
|ƒ
|Menšia jednotka
|Symbol menšej jednotky
|Najlepšia konverzia AWG
|AWG na USD
|Najlepší graf AWG
|Graf AWG na USD
Profil Arubský alebo holandský gulden
|Používatelia
Aruba
Aruba
Prečo vás zaujíma AWG?
