AWG - Arubský alebo holandský gulden

Arubský alebo holandský gulden je mena Aruba. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Arubský alebo holandský gulden je kurz AWG na USD. Kód meny pre Guldeny (tiež nazývané Floríny) je AWG a symbol meny je ƒ. Nižšie nájdete kurzy Arubský alebo holandský gulden a prevodník mien.

Vyberte menu

Štatistiky Arubský alebo holandský gulden

NázovArubský alebo holandský gulden
Symbolƒ
Menšia jednotka
Symbol menšej jednotky
Najlepšia konverzia AWGAWG na USD
Najlepší graf AWGGraf AWG na USD

Profil Arubský alebo holandský gulden

Používatelia
Aruba

Prečo vás zaujíma AWG?

Chcem...

