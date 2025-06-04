DJF - Džibutský frank
Džibutský frank je mena Džibutsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Džibutský frank je kurz DJF na USD. Kód meny pre Franky je DJF a symbol meny je Fdj. Nižšie nájdete kurzy Džibutský frank a prevodník mien.
Štatistiky Džibutský frank
|Názov
|Džibutský frank
|Symbol
|Frank
|Menšia jednotka
|Symbol menšej jednotky
|Najlepšia konverzia DJF
|DJF na USD
|Najlepší graf DJF
|Graf DJF na USD
Profil Džibutský frank
|Používatelia
Džibutsko
Džibutsko
