  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. DJF

djf
DJF - Džibutský frank

Džibutský frank je mena Džibutsko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Džibutský frank je kurz DJF na USD. Kód meny pre Franky je DJF a symbol meny je Fdj. Nižšie nájdete kurzy Džibutský frank a prevodník mien.

Vyberte menu

djf
DJFDžibutský frank

Štatistiky Džibutský frank

NázovDžibutský frank
SymbolFrank
Menšia jednotka
Symbol menšej jednotky
Najlepšia konverzia DJFDJF na USD
Najlepší graf DJFGraf DJF na USD

Profil Džibutský frank

Používatelia
Džibutsko

Prečo vás zaujíma DJF?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre DJFZískať kurzy DJF do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene DJF pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17648
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.635
GBP / USD1.34872
USD / CHF0.790091
USD / CAD1.36661
EUR / JPY184.278
AUD / USD0.670735

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%