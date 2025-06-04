TRY - Turecká líra
Turecká líra je mena Turecko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Turecká líra je kurz TRY na USD. Kód meny pre Lira je TRY a symbol meny je ₺. Nižšie nájdete kurzy Turecká líra a prevodník mien.
Štatistiky Turecká líra
|Názov
|Turecká líra
|Symbol
|TL
|Menšia jednotka
|1/100 = kuruş
|Symbol menšej jednotky
|Kr
|Najlepšia konverzia TRY
|TRY na USD
|Najlepší graf TRY
|Graf TRY na USD
Profil Turecká líra
|Prezývky
|Kağıt, Mangır, Papel
|Mince
|Často používané: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Zriedka používané: 1Kr
|Bankovky
|Často používané: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
|Centrálna banka
|Centrálna banka Tureckej republiky
|Používatelia
Turecko, Severný Cyprus
