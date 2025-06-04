  1. Domov
TRY - Turecká líra

Turecká líra je mena Turecko. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Turecká líra je kurz TRY na USD. Kód meny pre Lira je TRY a symbol meny je ₺. Nižšie nájdete kurzy Turecká líra a prevodník mien.

Štatistiky Turecká líra

NázovTurecká líra
SymbolTL
Menšia jednotka1/100 = kuruş
Symbol menšej jednotkyKr
Najlepšia konverzia TRYTRY na USD
Najlepší graf TRYGraf TRY na USD

Profil Turecká líra

PrezývkyKağıt, Mangır, Papel
MinceČasto používané: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Zriedka používané: 1Kr
BankovkyČasto používané: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
Centrálna bankaCentrálna banka Tureckej republiky
Používatelia
Turecko, Severný Cyprus

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17698
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.581
GBP / USD1.34924
USD / CHF0.789832
USD / CAD1.36732
EUR / JPY184.292
AUD / USD0.670909

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%