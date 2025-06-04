GMD - Gambijské dalasi
Gambijské dalasi je mena Gambia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Gambijské dalasi je kurz GMD na USD. Kód meny pre Dalasis je GMD a symbol meny je D. Nižšie nájdete kurzy Gambijské dalasi a prevodník mien.
Štatistiky Gambijské dalasi
|Názov
|Gambijské dalasi
|Symbol
|Dalasi
|Menšia jednotka
|1/100 = butut
|Symbol menšej jednotky
|butut
|Najlepšia konverzia GMD
|GMD na USD
|Najlepší graf GMD
|Graf GMD na USD
Profil Gambijské dalasi
|Používatelia
Gambia
Gambia
