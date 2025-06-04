  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. GMD

gmd
GMD - Gambijské dalasi

Gambijské dalasi je mena Gambia. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Gambijské dalasi je kurz GMD na USD. Kód meny pre Dalasis je GMD a symbol meny je D. Nižšie nájdete kurzy Gambijské dalasi a prevodník mien.

Vyberte menu

gmd
GMDGambijské dalasi

Štatistiky Gambijské dalasi

NázovGambijské dalasi
SymbolDalasi
Menšia jednotka1/100 = butut
Symbol menšej jednotkybutut
Najlepšia konverzia GMDGMD na USD
Najlepší graf GMDGraf GMD na USD

Profil Gambijské dalasi

Používatelia
Gambia

Prečo vás zaujíma GMD?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre GMDZískať kurzy GMD do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene GMD pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17660
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.639
GBP / USD1.34888
USD / CHF0.790038
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.302
AUD / USD0.670910

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%