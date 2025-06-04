LUNA - Terra
Kód meny pre Terra je LUNA. Nižšie nájdete kurzy Terra a prevodník mien. Môžete sa tiež prihlásiť na odber našich menových bulletinov s dennými kurzami a analýzami, čítať blog Xe Currency alebo si vziať kurzy LUNA so sebou pomocou našich aplikácií a webovej stránky Xe Currency.
Informácie o Terro
Terra je open-source blockchainová platforma pre algoritmické stablecoiny, ktoré sú viazané na tradičné fiat meny. Luna, natívny token blockchainovej siete Terra, dosiahla nové historické maximum 90 dolárov, čím predĺžila zisky na štyri po sebe idúce mesiace a vzdorovala slabosti na širšom trhu altcoinov.
Riziká pri používaní Terro
Kryptomeny sú spojené s vysokou úrovňou rizika, pretože sú volatilné, nie sú časovo overené a momentálne nie sú regulované ani legislatívou. Došlo k incidentom, keď boli online kryptopeňaženky kompromitované hackermi, čo viedlo k rozsiahlej krádeži.
História Terro
Štatistiky Terra
|Názov
|Terra
|Menšia jednotka
|1/100 = N/A
|Symbol menšej jednotky
|N/A
