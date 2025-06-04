  1. Domov
ZWD - Zimbabwiansky dolár

Zimbabwiansky dolár je mena Zimbabwe. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Zimbabwiansky dolár je kurz ZWD na USD. Kód meny pre Doláre je ZWD a symbol meny je Z$. Nižšie nájdete kurzy Zimbabwiansky dolár a prevodník mien.

Upozornenie: Tento zimbabwiansky dolár (ZWD) bol pozastavený na neurčito.

Vyberte menu

ZWDZimbabwiansky dolár (zastarané)

V januári 2009 Rezervná banka Zimbabwe povolila používanie zahraničnej meny v Zimbabwe v reakcii na hospodársky pokles, ktorý spôsobil infláciu na úrovni 5 miliárd percent. Do apríla 2009 bol zimbabwiansky dolár pozastavený na neurčito. Vláda prijala rámec viacerých mien, ktorý zahŕňa austrálsky dolár, botswanský pula, britskú libru, čínsky jüan, euro, japonský jen, indickú rupiu, juhoafrický rand a americký dolár. Pre viac informácií si prečítajte článok BBC "Zamieňanie viacerých mien v Zimbabwe".

Štatistiky Zimbabwiansky dolár

NázovZimbabwiansky dolár
SymbolZ$
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyCent
Najlepšia konverzia ZWDZWD na USD
Najlepší graf ZWDGraf ZWD na USD

Profil Zimbabwiansky dolár

BankovkyČasto používané: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
Centrálna bankaRezervná banka Zimbabwe
Používatelia
Zimbabwe

