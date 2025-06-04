ZWD - Zimbabwiansky dolár
Zimbabwiansky dolár je mena Zimbabwe. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Zimbabwiansky dolár je kurz ZWD na USD. Kód meny pre Doláre je ZWD a symbol meny je Z$. Nižšie nájdete kurzy Zimbabwiansky dolár a prevodník mien.
Upozornenie: Tento zimbabwiansky dolár (ZWD) bol pozastavený na neurčito.
V januári 2009 Rezervná banka Zimbabwe povolila používanie zahraničnej meny v Zimbabwe v reakcii na hospodársky pokles, ktorý spôsobil infláciu na úrovni 5 miliárd percent. Do apríla 2009 bol zimbabwiansky dolár pozastavený na neurčito. Vláda prijala rámec viacerých mien, ktorý zahŕňa austrálsky dolár, botswanský pula, britskú libru, čínsky jüan, euro, japonský jen, indickú rupiu, juhoafrický rand a americký dolár. Pre viac informácií si prečítajte článok BBC "Zamieňanie viacerých mien v Zimbabwe".
Štatistiky Zimbabwiansky dolár
|Názov
|Zimbabwiansky dolár
|Symbol
|Z$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|Cent
|Najlepšia konverzia ZWD
|ZWD na USD
|Najlepší graf ZWD
|Graf ZWD na USD
Profil Zimbabwiansky dolár
|Bankovky
|Často používané: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
|Centrálna banka
|Rezervná banka Zimbabwe
|Používatelia
Zimbabwe
Zimbabwe