AZN - Azerbajdžanský manat

Azerbajdžanský manat je mena Azerbajdžan. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Azerbajdžanský manat je kurz AZN na USD. Kód meny pre Manaty je AZN a symbol meny je ₼. Nižšie nájdete kurzy Azerbajdžanský manat a prevodník mien.

Štatistiky Azerbajdžanský manat

NázovAzerbajdžanský manat
Symbol
Menšia jednotka1/100 = Qepik
Symbol menšej jednotkyqr
Najlepšia konverzia AZNAZN na USD
Najlepší graf AZNGraf AZN na USD

Profil Azerbajdžanský manat

MinceČasto používané: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
BankovkyČasto používané: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
Centrálna bankaCentrálna banka Azerbajdžanskej republiky
Používatelia
Azerbajdžan

