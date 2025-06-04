AZN - Azerbajdžanský manat
Azerbajdžanský manat je mena Azerbajdžan. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Azerbajdžanský manat je kurz AZN na USD. Kód meny pre Manaty je AZN a symbol meny je ₼. Nižšie nájdete kurzy Azerbajdžanský manat a prevodník mien.
Štatistiky Azerbajdžanský manat
|Názov
|Azerbajdžanský manat
|Symbol
|₼
|Menšia jednotka
|1/100 = Qepik
|Symbol menšej jednotky
|qr
|Najlepšia konverzia AZN
|AZN na USD
|Najlepší graf AZN
|Graf AZN na USD
Profil Azerbajdžanský manat
|Mince
|Často používané: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
|Bankovky
|Často používané: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
|Centrálna banka
|Centrálna banka Azerbajdžanskej republiky
|Používatelia
Azerbajdžan
Azerbajdžan
Prečo vás zaujíma AZN?
