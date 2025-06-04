FJD - Fidžijský dolár
Fidžijský dolár je mena Fidži. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Fidžijský dolár je kurz FJD na USD. Kód meny pre Doláre je FJD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Fidžijský dolár a prevodník mien.
Štatistiky Fidžijský dolár
|Názov
|Fidžijský dolár
|Symbol
|$
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|¢
|Najlepšia konverzia FJD
|FJD na USD
|Najlepší graf FJD
|Graf FJD na USD
Profil Fidžijský dolár
|Bankovky
|Často používané: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Používatelia
Fidži
Fidži
