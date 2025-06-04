  1. Domov
FJD - Fidžijský dolár

Fidžijský dolár je mena Fidži. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Fidžijský dolár je kurz FJD na USD. Kód meny pre Doláre je FJD a symbol meny je $. Nižšie nájdete kurzy Fidžijský dolár a prevodník mien.

FJDFidžijský dolár

Štatistiky Fidžijský dolár

NázovFidžijský dolár
Symbol$
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotky¢
Najlepšia konverzia FJDFJD na USD
Najlepší graf FJDGraf FJD na USD

Profil Fidžijský dolár

BankovkyČasto používané: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Používatelia
Fidži

Prečo vás zaujíma FJD?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17653
GBP / EUR1.14634
USD / JPY156.627
GBP / USD1.34870
USD / CHF0.790053
USD / CAD1.36663
EUR / JPY184.276
AUD / USD0.670709

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%