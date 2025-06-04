CDF - Konžský frank
Konžský frank je mena Kongo/Kinshasa. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Konžský frank je kurz CDF na USD. Kód meny pre Franky je CDF a symbol meny je FC. Nižšie nájdete kurzy Konžský frank a prevodník mien.
Štatistiky Konžský frank
|Názov
|Konžský frank
|Symbol
|Frank
|Menšia jednotka
|Symbol menšej jednotky
|Najlepšia konverzia CDF
|CDF na USD
|Najlepší graf CDF
|Graf CDF na USD
Profil Konžský frank
|Používatelia
Kongo/Kinshasa
Kongo/Kinshasa
Prečo vás zaujíma CDF?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre CDFZískať kurzy CDF do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene CDF pre moju firmu