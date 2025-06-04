  1. Domov
CDF - Konžský frank

Konžský frank je mena Kongo/Kinshasa. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Konžský frank je kurz CDF na USD. Kód meny pre Franky je CDF a symbol meny je FC. Nižšie nájdete kurzy Konžský frank a prevodník mien.

Štatistiky Konžský frank

NázovKonžský frank
SymbolFrank
Menšia jednotka
Symbol menšej jednotky
Najlepšia konverzia CDFCDF na USD
Najlepší graf CDFGraf CDF na USD

Profil Konžský frank

Používatelia
Kongo/Kinshasa

