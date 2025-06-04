  1. Domov
XPD - Paládiová unca

Paládiová unca je mena Palladium. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Paládiová unca je kurz XPD na USD. Kód meny pre Unce je XPD. Nižšie nájdete kurzy Paládiová unca a prevodník mien.

Vyberte menu

Štatistiky Paládiová unca

NázovPaládiová unca
SymbolUnca
Menšia jednotka
Symbol menšej jednotky
Najlepšia konverzia XPDXPD na USD
Najlepší graf XPDGraf XPD na USD

Profil Paládiová unca

Používatelia
Palladium

Prečo vás zaujíma XPD?

Chcem...

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17753
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.546
GBP / USD1.34966
USD / CHF0.789298
USD / CAD1.36739
EUR / JPY184.338
AUD / USD0.671024

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%