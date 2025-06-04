XPD - Paládiová unca
Paládiová unca je mena Palladium. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Paládiová unca je kurz XPD na USD. Kód meny pre Unce je XPD. Nižšie nájdete kurzy Paládiová unca a prevodník mien.
Štatistiky Paládiová unca
|Názov
|Paládiová unca
|Symbol
|Unca
|Menšia jednotka
|Symbol menšej jednotky
|Najlepšia konverzia XPD
|XPD na USD
|Najlepší graf XPD
|Graf XPD na USD
Profil Paládiová unca
|Používatelia
Palladium
Palladium
Prečo vás zaujíma XPD?
Chcem...Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre XPDZískať kurzy XPD do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene XPD pre moju firmu