DOGE - Dogecoin

Kód meny pre Dogecoiny je DOGE a symbol meny je Ɖ. Nižšie nájdete kurzy Dogecoin a prevodník mien. Môžete sa tiež prihlásiť na odber našich menových bulletinov s dennými kurzami a analýzami, čítať blog Xe Currency alebo si vziať kurzy DOGE so sebou pomocou našich aplikácií a webovej stránky Xe Currency.

Informácie o Dogecoine
Dogecoin je open source peer-to-peer digitálna mena, obľúbená medzi Shiba Inus po celom svete.

Riziká pri používaní Dogecoine
Kryptomeny sú spojené s vysokou úrovňou rizika, pretože sú volatilné, nie sú časovo overené a v súčasnosti nie sú regulované ani legislatívou. Došlo k incidentom, kedy boli online kryptopeňaženky ohrozené hackermi, čo viedlo k veľkým krádežiam.

História Dogecoine
Dogecoin bol pôvodne vytvorený ako vtip, vytvorili ho softvéroví inžinieri Billy Markus z IBM a Jackson Palmer z Adobe. Chceli vytvoriť peer-to-peer digitálnu menu, ktorá by mohla osloviť širšiu demografiu ako Bitcoin. Okrem toho sa chceli dištancovať od kontroverznej histórie iných mincí. Dogecoin bol oficiálne spustený 6. decembra 2013 a v prvých 30 dňoch navštívilo Dogecoin.com viac ako milión návštevníkov.

Štatistiky Dogecoin

NázovDogecoin
Menšia jednotka1/100000000 = N/A
Symbol menšej jednotkyN/A

