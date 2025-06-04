  1. Domov
BCH - Bitcoin Cash

Kód meny pre Bitcoin Cash je BCH a symbol meny je Ƀ. Nižšie nájdete kurzy Bitcoin Cash a prevodník mien. Môžete sa tiež prihlásiť na odber našich menových bulletinov s dennými kurzami a analýzami, čítať blog Xe Currency alebo si vziať kurzy BCH so sebou pomocou našich aplikácií a webovej stránky Xe Currency.

Informácie o Bitcoin Cash
Bitcoin Cash je otvorená sieť bez povolení. Umožňuje vám zapojiť sa do interakcie s vašimi spoluobčanmi bez zásahu. Je decentralizovaná, dobrovoľná a neagresívna. S rastúcim používaním sa staré mocenské štruktúry rozpadnú, zatiaľ čo nové myšlienky rozkvitnú. Môže pomôcť priviesť najväčšiu mierovú revolúciu, akú svet kedy poznal.

Riziká pri používaní Bitcoin Cash
Kryptomeny sú spojené s vysokou úrovňou rizika, pretože sú volatilné, nie sú časovo overené a momentálne nie sú regulované ani legislatívou. Došlo k incidentom, kedy boli online kryptopeňaženky ohrozené hackermi, čo viedlo k rozsiahlej krádeži.

História Bitcoin Cash
V roku 2017 existovali dve frakcie podporovateľov Bitcoinu: tí, ktorí podporovali veľké bloky, a tí, ktorí preferovali malé bloky. Frakcia Bitcoin Cash uprednostňuje používanie svojej meny ako prostriedku výmeny pre obchod, zatiaľ čo frakcia podporujúca Bitcoin považuje primárne použitie Bitcoinu za uchovávanie hodnoty. Bitcoin Cash sa niekedy nazýva aj Bcash.

Štatistiky Bitcoin Cash

NázovBitcoin Cash
Menšia jednotka1/100 = N/A
Symbol menšej jednotkyN/A

