  1. Domov
  2. Menová encyklopédia
  3. SLE

sle
SLE - Sierraleonský leone

Sierraleonský leone je mena Sierra Leone. Kód meny pre Leony je SLE. Nižšie nájdete kurzy Sierraleonský leone a prevodník mien.

Vyberte menu

sle
SLESierraleonský leone
SLE a SLL sú zákonným platidlom do marca 2023, v súlade s ISO 4217 ZMENOU ČÍSLO 173, ktorá bola vydaná 23. septembra 2022.

Štatistiky Sierraleonský leone

NázovSierraleonský leone
SymbolLe
Menšia jednotka1/100 = Cent
Symbol menšej jednotkyc

Profil Sierraleonský leone

MinceČasto používané: Le10, Le50, Le100, Le500
BankovkyČasto používané: Le1, Le2, Le5, Le10
Centrálna bankaBank of Sierra Leone

Prečo vás zaujíma SLE?

Chcem...

Poslať lacný prevod peňazí do Spojených štátovPoslať lacný prevod peňazí do Spojeného kráľovstvaPoslať lacný prevod peňazí do KanadyPoslať lacný prevod peňazí do AustráliePoslať lacný prevod peňazí na Nový ZélandPrihlásiť sa na odber aktualizácií e-mailom pre SLEZískať kurzy SLE do môjho telefónuZískať API pre údaje o mene SLE pre moju firmu

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17706
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.583
GBP / USD1.34942
USD / CHF0.789817
USD / CAD1.36720
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.670975

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%