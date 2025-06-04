SLE - Sierraleonský leone
Sierraleonský leone je mena Sierra Leone. Kód meny pre Leony je SLE. Nižšie nájdete kurzy Sierraleonský leone a prevodník mien.
SLE a SLL sú zákonným platidlom do marca 2023, v súlade s ISO 4217 ZMENOU ČÍSLO 173, ktorá bola vydaná 23. septembra 2022.
Štatistiky Sierraleonský leone
|Názov
|Sierraleonský leone
|Symbol
|Le
|Menšia jednotka
|1/100 = Cent
|Symbol menšej jednotky
|c
Profil Sierraleonský leone
|Mince
|Často používané: Le10, Le50, Le100, Le500
|Bankovky
|Často používané: Le1, Le2, Le5, Le10
|Centrálna banka
|Bank of Sierra Leone
