UYU - Uruguajské peso
Uruguajské peso je mena Uruguaj. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Uruguajské peso je kurz UYU na USD. Kód meny pre Pesos je UYU a symbol meny je $U. Nižšie nájdete kurzy Uruguajské peso a prevodník mien.
Štatistiky Uruguajské peso
|Názov
|Uruguajské peso
|Symbol
|$U
|Menšia jednotka
|1/100 = Centésimo
|Symbol menšej jednotky
|Centésimo
|Najlepšia konverzia UYU
|UYU na USD
|Najlepší graf UYU
|Graf UYU na USD
Profil Uruguajské peso
|Mince
|Často používané: $U1, $U2, $U5, $U10
|Bankovky
|Často používané: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
|Centrálna banka
|Centrálna banka Uruguaja
|Používatelia
Uruguaj
Prečo vás zaujíma UYU?
