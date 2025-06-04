  1. Domov
UYU - Uruguajské peso

Uruguajské peso je mena Uruguaj. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Uruguajské peso je kurz UYU na USD. Kód meny pre Pesos je UYU a symbol meny je $U. Nižšie nájdete kurzy Uruguajské peso a prevodník mien.

UYUUruguajské peso

Štatistiky Uruguajské peso

NázovUruguajské peso
Symbol$U
Menšia jednotka1/100 = Centésimo
Symbol menšej jednotkyCentésimo
Najlepšia konverzia UYUUYU na USD
Najlepší graf UYUGraf UYU na USD

Profil Uruguajské peso

MinceČasto používané: $U1, $U2, $U5, $U10
BankovkyČasto používané: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
Centrálna bankaCentrálna banka Uruguaja
Používatelia
Uruguaj

